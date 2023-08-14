МастерШеф. Професіонали 4 сезон 17 випуск від 10.06.2023 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023) Пресслужба каналу СТБ

10 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 17 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 17 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 10.06.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.