МастерШеф. Професіонали 4 сезон 17 випуск від 10.06.2023 дивитися онлайн

14 серпня 2023 20:07 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 17 випуск від 10.06.2023 дивитися онлайн
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)
Пресслужба каналу СТБ

10 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 17 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 17 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 10.06.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 17 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон: на учасників чекає командний конкурс. Кожна команда готуватиме по шість страв для дуже важливих гостей – послів Туреччини та Естонії. Щоб здивувати гостей, учасникам потрібно буде поєднати українську кухню з турецькою та естонською та отримати нові смаки. Чи сподобаються послам експерименти учасників?

У другому конкурсі кожен учасник матиме індивідуальне завдання – приготувати страви для алергіків. Їм доведеться обходитися без базових інгредієнтів – яєць, пшеничного борошна, горіхів і навіть солі! Хто не впорається із цим завданням? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 17 випуск від 10.06.2023.

17 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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