МастерШеф. Професіонали 4 сезон 17 випуск від 10.06.2023 дивитися онлайн
10 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 17 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 17 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 10.06.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У другому конкурсі кожен учасник матиме індивідуальне завдання – приготувати страви для алергіків. Їм доведеться обходитися без базових інгредієнтів – яєць, пшеничного борошна, горіхів і навіть солі! Хто не впорається із цим завданням? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 17 випуск від 10.06.2023.
17 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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