Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 11 випуск від 03.06.2023 дивитися онлайн

14 серпня 2023 19:47 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 11 випуск від 03.06.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 03.06.2023)
Пресслужба каналу СТБ

3 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 11 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 03.06.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 11 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: Євген разом із лідером групи Go_A Катериною Павленко зробить справжнє відкриття для багатьох українців, а саме: розповість про українські десерти, які з вітрин пекарень та кондитерських витіснили світові хіти. Шеф-кухар та зіркова гостя спробують на прикладі французького еклера показати, наскільки різноманітна десертна карта України. Ще одна страва, яку готуватимуть Євген та Катерина, – буришник. Мало хто чув про нього і знає, як правильно його готувати. Відкриємо секрет: це традиційний гуцульський пиріг із сиром будз. Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 11 випуск від 03.06.2023.

11 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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