Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 випуск від 20.05.2023 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023) Пресслужба каналу СТБ

20 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 9 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 20.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.