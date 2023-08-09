Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 випуск від 20.05.2023 дивитися онлайн

9 серпня 2023 19:19 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 випуск від 20.05.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)
Пресслужба каналу СТБ

20 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 9 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 20.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: гостем сьогоднішнього випуску став відомий український актор, секс-символ Тарас Цимбалюк. Прийшов він не з порожніми руками, а з вишневим тартом, яким дуже любить ласувати. На кухні посла борщу не місце «заморським» стравам, тому Євген Клопотенко проведе операцію з лагідної українізації французького пирога. Що з цього вийде? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 9 випуск від 20.05.2023.

9 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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