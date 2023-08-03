Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск від 06.05.2023 дивитися онлайн

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 06.05.2023)
Пресслужба каналу СТБ
6 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 7 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 06.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 7 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: цього разу гостем кухні Євгена Клопотенка стане відомий співак, фронтмен гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Сергій Танчинець. З собою він принесе свій улюблений пиріг – шарлотку із яблуками. Хоча цей десерт дуже популярний в Україні, але українського в ньому мало, адже він родом із Франції. Однак ведучий знає, як можна українізувати шарлотку з яблуками. Відповідь – приготувати гамулу! Заінтриговані? Записуйте покроковий рецепт гамули. А також, хочете почути рецепт голубців із пшоном та з фіолетової капусти, яку любив перший український вегетаріанець Володимир Винниченко? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 7 випуск від 06.05.2023.