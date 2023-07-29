Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск від 22.04.2023 дивитися онлайн
22 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 5 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 22.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Ольга Сумська та Євген Клопотенко готуватимуть рогалики з мигдалем за рецептом письменниці Ольги Кобилянської. Виявляється, авторка була тодішньою блогеркою і щодня писала по 10–15 листів для своїх близьких. Письменниця любила розповідати у своїх листах рецепти цікавих страв, і одна з таких – це рогалики, або як їх називала сама Ольга Кобилянська, рогалки. Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск від 22.04.2023.
5 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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