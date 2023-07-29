Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск від 22.04.2023 дивитися онлайн

29 июля 2023 17:57 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск від 22.04.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 22.04.2023)
Пресслужба каналу СТБ

22 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 5 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 22.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: сьогоднішня гостя – зірка українського кіно та театру, Народна артистка України Ольга Сумська – здивувала Євгена Клопотенка стравою, яку вона принесла на українізацію. Що спільного між французькими макарунами та українською кухнею? Відповідь на це запитання знає… Ольга Кобилянська!

Ольга Сумська та Євген Клопотенко готуватимуть рогалики з мигдалем за рецептом письменниці Ольги Кобилянської. Виявляється, авторка була тодішньою блогеркою і щодня писала по 10–15 листів для своїх близьких. Письменниця любила розповідати у своїх листах рецепти цікавих страв, і одна з таких – це рогалики, або як їх називала сама Ольга Кобилянська, рогалки. Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 5 випуск від 22.04.2023.

5 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 15.04.2023)
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