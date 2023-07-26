Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 випуск від 08.04.2023 дивитися онлайн

8 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 3 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 08.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 3 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком : ви дізнаєтеся ще два автентичні рецепти української кухні, при приготуванні та скуштуванні яких ваші смакові рецептори збожеволіють від задоволення.

Лідер гурту «Антитіла», військовий медик та волонтер Тарас Тополя спробує разом із гуру кулінарного світу України Євгеном Клопотенко приготувати щось цікаве та небанальне з гречки! Мабуть, кожен з нас їв цю кашу як гарнір або основну страву. А сьогодні Тарас та Євген переосмислять її та приготують яворівський пиріг! Детальний рецепт шукайте у відео. А також, що таке біляївська юшка? І чому її називають стравою, в якій поєднується непоєднуване? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 випуск від 08.04.2023.

3 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.