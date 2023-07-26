Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 випуск від 08.04.2023 дивитися онлайн
8 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 3 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 08.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Лідер гурту «Антитіла», військовий медик та волонтер Тарас Тополя спробує разом із гуру кулінарного світу України Євгеном Клопотенко приготувати щось цікаве та небанальне з гречки! Мабуть, кожен з нас їв цю кашу як гарнір або основну страву. А сьогодні Тарас та Євген переосмислять її та приготують яворівський пиріг! Детальний рецепт шукайте у відео. А також, що таке біляївська юшка? І чому її називають стравою, в якій поєднується непоєднуване? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 3 випуск від 08.04.2023.
3 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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