Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск від 01.04.2023 дивитися онлайн
1 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 2 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 01.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Крім того, Євген більше розкаже про українські спеції. Так, наприклад, розтертий і подрібнений ялівець ладен надати неповторного смаку курячим гомілкам. Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск від 01.04.2023.
2 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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