Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск від 01.04.2023 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 01.04.2023) instagram.com/stbua

1 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 2 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 01.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.