Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск від 01.04.2023 дивитися онлайн

1 апреля 2023 17:36 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск від 01.04.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 01.04.2023)
instagram.com/stbua

1 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 2 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 01.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожєПитання: дивитися онлайн 3 випуск (ефір від 27.03.2023)
Дивіться у 2 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: сьогодні в гостях у Євгена ведуча Надія Матвєєва. Буябес – найулюбленіший суп Наді, страва французької кухні. Це рибна юшка з часником та прянощами. Проте ведучу цікавить, чи можливо саме цей суп українізувати? Чи є страва, яка зі схожих продуктів готувалася здавна на території України?

Крім того, Євген більше розкаже про українські спеції. Так, наприклад, розтертий і подрібнений ялівець ладен надати неповторного смаку курячим гомілкам. Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 випуск від 01.04.2023.

2 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ телешоу відео Надія Матвєєва Євген Клопотенко Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком телешоу 2023

Матеріали на тему

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 01.04.2023)
Телешоу

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 01.04.2023)
Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 11 випуск (ефір від 22.03.2023)
Телешоу

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 11 випуск (ефір від 22.03.2023)
LeМаршрутка 3 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 27.03.2023)
Телешоу

LeМаршрутка 3 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 27.03.2023)
Він готує, вона керує: дивитися онлайн 6 випуск (ефір від 28.03.2023)
Телешоу

Він готує, вона керує: дивитися онлайн 6 випуск (ефір від 28.03.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 25.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 25.03.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 27.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 27.03.2023)
ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 26.03.2023)

ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 26.03.2023)

Популярне відео

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 25.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 25.03.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 27.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 27.03.2023)
ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 26.03.2023)

ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 26.03.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK