Полкан 1 сезон 9 серія дивитися онлайн

25 июля 2023 20:03 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Полкан 1 сезон 9 серія дивитися онлайн
Полкан 1 сезон: дивитися 9 серію онлайн
Пресслужба Нового каналу

На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 9 серія серіалу Полкан 1 сезон. 9 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 серії серіалу Полкан: Слава розлючений – Денис видав романтичне побачення на повітряній кулі за свою ідею. Ба більше, чоловік разом із Вікою провів весь політ і був поряд у складні миті подолання страху. Курочка не може пробачити такий підлий вчинок Денису! Лейтенант викликав суперника на дуель. Щоправда, специфічну. Змагатимуться за правду вони у поєдинку з настільного тенісу. Хто переможе у нелегкій битві? Дивіться у серіалі Полкан 9 серія.

9 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Полкан дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

 

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