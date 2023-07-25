Полкан 1 сезон 9 серія дивитися онлайн
25 июля 2023 20:03
Полкан 1 сезон: дивитися 9 серію онлайн
Пресслужба Нового каналу
На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 9 серія серіалу Полкан 1 сезон. 9 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Полкан: Слава розлючений – Денис видав романтичне побачення на повітряній кулі за свою ідею. Ба більше, чоловік разом із Вікою провів весь політ і був поряд у складні миті подолання страху. Курочка не може пробачити такий підлий вчинок Денису! Лейтенант викликав суперника на дуель. Щоправда, специфічну. Змагатимуться за правду вони у поєдинку з настільного тенісу. Хто переможе у нелегкій битві? Дивіться у серіалі Полкан 9 серія.
9 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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