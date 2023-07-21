Полкан 1 сезон 8 серія дивитися онлайн

21 июля 2023 13:43 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Полкан 1 сезон 8 серія дивитися онлайн
Полкан 1 сезон: дивитися 8 серію онлайн
Пресслужба Нового каналу

На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 8 серія серіалу Полкан 1 сезон. 8 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 серії серіалу Полкан: Курочка та Сафронов ніяк не можуть знайти відповіді на запитання – як переселити слідчого у людське тіло? Напарники навіть у церкву пішли з надією на те, що священик зможе їм допомогти. Проте все марно. Розчарований Сафронов-собака вирішив утопити своє горе у пляшці.

Славу хвилює як доля Сафронова, так і своє особисте життя. Лейтенант відчуває, що програє Денису у боротьбі за серце Віки. Курочка вирішив піти на ризик: витративши останні заощадження, він планує організувати для дівчини романтичне побачення на повітряній кулі. Звучить непогано, чи не так? Проте є невелика проблема: Віка боїться висоти! Як викрутиться із цієї ситуації Курочка? Дивіться у серіалі Полкан 8 серія.

8 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Полкан дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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