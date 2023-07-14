Полкан 1 сезон 6 серія дивитися онлайн

14 июля 2023 18:28 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Полкан 1 сезон 6 серія дивитися онлайн
Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн
Пресслужба Нового каналу

На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 6 серія серіалу Полкан 1 сезон. 6 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 серії серіалу Полкан: Слава оббиває пороги собачих притулків, щоб знайти свого напарника Полкана. На щастя, йому вдається наблизитись до розгадки зникнення собаки. Пес потрапив до притулку, а звідти його викупили на собачі бої! Чи встигне Курочка врятувати Полкана? Тим часом Аркадій Петрович бере нову справу про пограбування під особистий контроль. Виявилося, що його улюблений рибальський магазин пограбували! Для начальника відділу це не лише робоча справа, а й особиста. Чи вдасться Аркадію Петровичу зловити грабіжника? Дивіться у серіалі Полкан 6 серія.

6 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Полкан дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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