Полкан 5 серія дивитися онлайн: ефір від 27.10.2022

3 ноября 2022 15:40 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Полкан 5 серія дивитися онлайн: ефір від 27.10.2022
Полкан: дивитися 5 серію онлайн (ефір від 27.10.2022)
Пресслужба Нового каналу

На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 5 серія серіалу Полкан 1 сезон. 5 серію серіалу Полкан 2022 від 27.10.2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 серії серіалу Полкан 2022: колега Вікторія запрошує Славу Курочку зустрітися поза роботою, і хлопець радісно погоджується. Невже Віка та Курочка нарешті сходять на побачення? І як на це відреагує інший шанувальник Віки – Денис?

У відділенні свої турботи. Аркадій Петрович випадково з'їв вилучене у дилера печиво з сюрпризом – і перед приходом начальства! Тепер Демченко і Коваленко повинні придумати, як привести Аркадія Петровича до тями, перш ніж вище керівництво не побачило його в такому стані. Що з цього вийде? Дивіться у серіалі Полкан 5 серія від 27.10.2022.

5 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Полкан 2022 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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