Майже одружені: дивитися 20 серію онлайн (ефір від 10.03.2023)

Дивіться у 20 серії серіалу Майже одружені 2023: Галина та Родіон святкують своє дерев’яне весілля – п’ять років щасливого подружнього життя. Родіон хоче випити в першу чергу за свою прекрасну дружину! Гості кричать: «Гірко!» чудовій сім’ї». Пара цілується. І тут до зали вривається жінка на ім’я Марта, яку намагається зупинити охоронець. Вона відбивається і кричить: «Стійте! Цей шлюб недійсний! Я – законна дружина Родіона Романовського!» Гості та Галина в шоці! Що це все означає? Дивіться у серіалі Майже одружені 20 серія від 10.03.2023.
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