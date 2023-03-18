Майже одружені: дивитися 20 серію онлайн (ефір від 10.03.2023)

18 марта 2023 12:25 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Майже одружені: дивитися 20 серію онлайн (ефір від 10.03.2023)
Майже одружені: дивитися 20 серію онлайн (ефір від 10.03.2023)
youtube.com/@stbua

10 березня на каналі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 20 серія серіалу Майже одружені 2023. 20 серію серіалу Майже одружені від 10.03.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 20 серії серіалу Майже одружені 2023: Галина та Родіон святкують своє дерев’яне весілля – п’ять років щасливого подружнього життя. Родіон хоче випити в першу чергу за свою прекрасну дружину! Гості кричать: «Гірко!» чудовій сім’ї». Пара цілується. І тут до зали вривається жінка на ім’я Марта, яку намагається зупинити охоронець. Вона відбивається і кричить: «Стійте! Цей шлюб недійсний!  Я – законна дружина Родіона Романовського!» Гості та Галина в шоці! Що це все означає? Дивіться у серіалі Майже одружені 20 серія від 10.03.2023.

20 серію серіалу Майже одружені дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Майже одружені 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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