Майже одружені: дивитися 18 серію онлайн (ефір від 10.03.2023)

Дивіться у 18 серії серіалу Майже одружені 2023: Аймін настільки сильно полюбила Богдана, що залишила свою країну та рідних заради спільного життя з ним. Щоправда, невістка з Китаю не сподобалася матері нареченого, яка вирішила розлучити закоханих за всяку ціну. Свекруха стежила за дівчиною і помітила дещо підозріле. Аймін пішла до готелю з якимось чоловіком напередодні свого весілля. Невже у мами Богдана тепер будуть докази зради? Що приховує наречена? І який несподіваний гість зруйнує казкове весілля? Дивіться у серіалі Майже одружені 18 серія від 10.03.2023.
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