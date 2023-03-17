Майже одружені: дивитися 19 серію онлайн (ефір від 10.03.2023)

Дивіться у 19 серії серіалу Майже одружені 2023: під час святкування свого срібного весілля Алла Володимирівна була щасливою вдвічі більше, адже всього через тиждень її дочка вийде заміж за свого коханого Гліба. Раптом на бенкет прийшов Марк, який виявився родичем її майбутнього зятя. Несподіваний гість здивував Аллу Володимирівну, адже батьки Гліба загинули кілька років тому, а інших родичів у нього не було. На серці у Алли стало неспокійно. Якщо зять збрехав про сім'ю, може, він приховує ще щось страшніше? Дивіться у серіалі Майже одружені 19 серія від 10.03.2023.
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