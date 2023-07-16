Полкан 1 сезон 7 серія дивитися онлайн

16 июля 2023 12:45 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Полкан 1 сезон 7 серія дивитися онлайн
Полкан 1 сезон: дивитися 7 серію онлайн
Пресслужба Нового каналу

На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 7 серія серіалу Полкан 1 сезон. 7 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 серії серіалу Полкан: бажання зробити для Віки сюрприз принесло у життя Курочки нові проблеми. Точніше, нова справа, яку до лікарні вів Сафронов. Аркадій Петрович був упевнений: справа про злочинну банду майже розкрита, треба лише підбирати докази. Однак Полкан розчарував Славу: він навіть за неї не брався! Напарники починають активно діяти. Щоб розкрити справу і зловити злочинців, Полкану довелося піти на відчайдушний крок – взяти участь у собачій виставці. Для Сафронова це справжнє приниження! Однак він ще не знав, що далі на нього чекає перевдягання в костюм феї. Як же Сафронов виступить на собачій виставці? Дивіться у серіалі Полкан 7 серія.

7 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Полкан дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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