МастерШеф 12 сезон: стала відома дата прем'єри кулінарного шоу

Коли на СТБ стартує прем'єра кулінарного проєкту МастерШеф 12 сезон – читайте у нашомк матеріалі.

Телеканал СТБ і Starlight Production готують до ефіру дванадцятий сезон улюбленого проєкту українців «МастерШеф». Це вже другий сезон, який СТБ виробляє в умовах повномасштабної війни. З 26 серпня на головній кухні країни змагатимуться кулінари-аматори, а вдосконалювати майстерність їм допомагатимуть незмінні судді Ектор Хіменес-Браво , Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський.

Навіть під час повномасштабної війни МастерШеф залишається одним з найочікуваніших телевізійних проєктів. Про це свідчать і лідерські показники проєкту в телеефірі і діджиталі, і велика увага з боку кулінарної спільноти, і стабільна зацікавленість в партнерстві з боку українських брендів. Це мотивує нас продовжувати створювати контент, який надихає українців, і розповідати історії, які надихають нас. А таких історій цього сезону буде дуже багато. Адже «МастерШеф», в першу чергу, це проєкт про силу мрій, яка здатна подолати все, – коментує генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Близько 1500 анкет отримала творча команда на першому етапі кастингу. Випробування, які ще ніколи не проходили учасники; страви, які ще не розгадували судді; смаки, які ніколи не забудуться, бо рятували життя, і гості, готувати для яких – честь. Цієї осені «МастерШеф» об’єднає нас навколо найсильніших мрій і щирих емоцій.

Цей сезон підійматиме теми, які на часі для всіх: кулінарна мапа України з кінцевою точкою Крим, використання енергонакопичувачів, подкасти та багато іншого. На кастинг прийдуть учасники, чий кулінарний талант допоміг їм вижити в окупації і підтримувати тих, хто потребував допомоги. До нас приєднаються дітки-пластуни і залізничники, які рятували людей під час евакуацій, возили політиків та дипломатів. Ми готували весілля пари захисників «Азовсталі», які рік перебували в полоні. Наші судді даватимуть майстер-класи і ділитимуться власними кулінарними секретами. І вперше в історії проєкту переможця одного з конкурсів обирали глядачі, – розповідає керівник проєкту Дмитро Широбоков.

У новому сезоні «МастерШеф» в партнерстві з відомими українськими брендами продовжить місію з популяризації наших кулінарних традицій, продуктів та спецій.

Вихід кожного сезону «МастерШеф» в ефірі СТБ це завжди велика подія. Не тільки для глядачів, а й для рекламодавців. Цінність цього проєкту в тому, що він популяризує українські продукти і традиції, є максимально близьким глядачу, який знаходить тут усе потрібне, аби провести теплий вечір з родиною біля екрану. А спонсори проєкту без довгих вагань інтегруються в «МастерШеф», адже знають, наскільки якісно команда СТБ працює із проявами брендів і вміє робити кожен з них важливим учасником своєї неперевершеної історії. Цього сезону до проєкту долучилися і бренди, що вже мають багаторічний досвід співпраці з «МастерШеф», і ті, хто інтегруються у кулінарний контент вперше. Ми вдячні усім нашим партнерам за довіру і за підтримку українського контенту, який створюється українцями для українців, – зазначає Анатолій Покровський, директор агенції інтегрованих рішень Brand Booster.

Зйомки проєкту стартували наприкінці травня і відбуваються з дотриманням усіх безпекових правил. Не пропустіть сезон про неймовірну силу мрій – з 26 серпня о 19:00 на СТБ!