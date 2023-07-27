Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 випуск від 15.04.2023 дивитися онлайн

27 июля 2023 16:33 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 випуск від 15.04.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 15.04.2023)
Пресслужба каналу СТБ

15 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 4 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 15.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: су-шефом ведучого стане популярний комік, актор та ведучий Володимир Жогло. Він приніс із собою блюдо, яке з нової сторони відкрило для нього Італію – картопляні ньокі. Коли Володимир Жогло вперше їх скуштував, його серце почало битися частіше. І Євген Клопотенко знає чому. Виявилося, що ньокі – добре розпіарені українські палюшки. Тому не дивно, що Володимир закохався у цю страву. Тож сьогодні Євген Клопотенко разом із зірковим гостем приготують смачні українські палюшки. Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 4 випуск від 15.04.2023.

4 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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