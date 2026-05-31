Сумська висловилася про свою майбутню пенсію після 45 років у кіно

Сумська висловилася про свою майбутню пенсію після 45 років у кіно

Ольга Сумська повідомила, чи планує полишати сцену після досягнення пенсійного віку.

Відома українська акторка Ольга Сумська зізналася, що наразі не володіє інформацією щодо точного розміру своєї майбутньої пенсії.

Вже у серпні цього року зірка святкуватиме 60-річчя, що дає їй законне право на оформлення державного забезпечення. Втім, за словами артистки, вона ще не займалася детальними підрахунками й планує звернутися за допомогою до профільних фахівців, які допоможуть вирахувати точну суму.

На які надбавки розраховує акторка?

Виконавиця головної ролі у культовому серіалі «Роксолана» сподівається, що держава врахує її вагомий внесок у розвиток вітчизняного мистецтва. Сумська розраховує на додаткові бонуси до базових виплат завдяки:

багаторічній безперервній творчій діяльності;

вагомим професійним здобуткам;

офіційним почесним званням.

«Мій шлях в українському кінематографі триває вже близько 45 років. Свою першу роль я зіграла ще підлітком — у 16 років. Багато кінострічок за моєї участі стали вагомою частиною історії нашого кіно», — підкреслила зірка, висловивши надію на гідне оцінювання її стажу.

Життя після 60: чи планує зірка йти зі сцени?

Попри досягнення пенсійного віку, завершувати акторську кар'єру Ольга Сумська не збирається. Вона наголосила, що для неї критично важливо залишатися в професії, регулярно виходити на театральні підмостки та зніматися.

Артистка запевнила шанувальників, що не планує перетворюватися на класичну пенсіонерку, яка живе лише думками про соціальні виплати, адже має величезне бажання та енергію працювати далі.