Ольга Сумська поділилась одкровеннями, як пережила два місяці війни

Акторка Ольга Сумська розповіла про гіркі втрати під час війни.

Як і кожна українська родина, акторське подружжя – Ольга Сумська і Віталій Борисюк – намагаються якось впоратися із жахіттями війни та всіляко допомагати тим людям, які потребують їхньої підтримки.

Та в цей час у житті артистки сталась ще одна трагедія.

Ми втратили маму через два дні після початку війни. Коли мамочка почула, що почалась війна, вона не повірила. Тільки слухала, що я їй розповідаю – що Київ бомблять, що лунають вибухи. Вона лише казала: «Боже, Боже, як це?» Не вірила. Матуся народилась під час Голодомору у 33 році, пережила Другу світову і відійшла в інший світ також під час війни, – розповіла Ольга Сумська в розмові з журналістом програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Акторка Ольга Сумська з чоловіком / instagram.com/olgasumska

Зараз артистка з молодшою донькою Ганною перебуває в Італії. Вчора там вона вела великодній концерт для дітей із Маріуполя.

У цих діточок немає родин. Вони сироти. У наших людей забрали життя – батьків, дітей, рідних. Розпач, який заполонив душі українців, нескінченний, – зазначила акторка.

Народній артистці невимовно боляче спостерігати за тим, що творять рашисти із нашими людьми на наших землях. Ці два місяці видались для Ольги надзвичайно важкими, але, каже артистка, це все ніщо, порівняно з тим, що зараз переживають маріупольці в укриттях «Азовсталі».

Також Запорізька область, Херсонщина сьогодні практично повністю окупована. Це наші рідні краї. Моє рідне Запоріжжя, де я виросла, сьогодні в небезпеці. Мені звідти пишуть люди, що їм не доходить гуманітарна допомога. Ми намагаємось допомогти. На моїй сторінці в соцмережі йде дуже активна комунікація і, можливо, завдяки такому зв’язку поєднуються ті розірвані ниточки – люди знаходять одне одного, – прокоментувала Ольга.

Акторка Ольга Сумська / instagram.com/olgasumska

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