Ольга Сумська поділилась одкровеннями, як пережила два місяці війни
Акторка Ольга Сумська розповіла про гіркі втрати під час війни.
Та в цей час у житті артистки сталась ще одна трагедія.
Ми втратили маму через два дні після початку війни. Коли мамочка почула, що почалась війна, вона не повірила. Тільки слухала, що я їй розповідаю – що Київ бомблять, що лунають вибухи. Вона лише казала: «Боже, Боже, як це?» Не вірила. Матуся народилась під час Голодомору у 33 році, пережила Другу світову і відійшла в інший світ також під час війни, – розповіла Ольга Сумська в розмові з журналістом програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».
Зараз артистка з молодшою донькою Ганною перебуває в Італії. Вчора там вона вела великодній концерт для дітей із Маріуполя.
У цих діточок немає родин. Вони сироти. У наших людей забрали життя – батьків, дітей, рідних. Розпач, який заполонив душі українців, нескінченний, – зазначила акторка.
Також Запорізька область, Херсонщина сьогодні практично повністю окупована. Це наші рідні краї. Моє рідне Запоріжжя, де я виросла, сьогодні в небезпеці. Мені звідти пишуть люди, що їм не доходить гуманітарна допомога. Ми намагаємось допомогти. На моїй сторінці в соцмережі йде дуже активна комунікація і, можливо, завдяки такому зв’язку поєднуються ті розірвані ниточки – люди знаходять одне одного, – прокоментувала Ольга.