Ольга Сумская рассказала о чувстве вины перед близким человеком

2 декабря 2021 15:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ольга Сумская рассказала о чувстве вины перед близким человеком
Актриса Ольга Сумская
instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская рассказала, из-за чего ее мучит совесть.

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Актриса Ольга Сумская – звезда, разрушающая стереотипы. Днем она снимается в кино, вечером дефилирует по красной дорожке в роскошном платье, а уже на следующее утро на кухне консервирует варенье на зиму. 

Востребованная актриса на экране и на театральной сцене, дома Ольга – отличная хозяйка, которая хорошо разбирается в блюдах украинской кухни. В новом выпуске рубрики «Утро со звездой» народная артистка Украины рассказала о своих комплексах и о чувстве вины перед близким человеком.

Для артиста очень важно держать себя в форме. Как Ольге Сумской удается сохранить отличную фигуру, не отказывая себе во вкусной еде? 

Если тебе хочется вареников – ешь, но только в первой половине дня. Должен быть такой читмил, когда ты можешь иногда себе позволить любимое лакомство. Чтобы при этом оставаться в форме, я бегаю, делаю массажи специальным массажером. Конечно, я могу пойти в салон на общий массаж. Но я комплексую: буду переживать, что у меня что-то не так, думать, как повернуться, как мне будут что-то разминать... – говорит звезда.

Актриса Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska
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Кроме ролей в кино, актриса активно гастролирует по стране с антрепризными спектаклями. В некоторых постановках вместе с Сумской играют ее мужья: нынешний – Виталий Борисюк, и бывший – Евгений Паперный. 

Первый брак народной артистки Украины с Евгением Паперным продлился четыре года, в нем родилась дочь Антонина, которая сегодня продолжает актерскую династию. 

Я ребенка поднимала сама, можно сказать. Не знаю, что такое алименты. Но я не обижаюсь, - уверяет актриса. - У меня чувство вины, потому что я бросила Евгения и ушла к другому мужчине... Я не могла подать на алименты, потому что совесть мне этого не позволяла. Но тем не менее мы сохранили нормальные отношения.

Актриса Ольга Сумская с бывшим мужем / пресс-служба канала Интер
Напомним, 

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