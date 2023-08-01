Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 випуск від 06.05.2023 дивитися онлайн

1 августа 2023 21:47 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 випуск від 06.05.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 06.05.2023)
Пресслужба каналу СТБ

6 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 6 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 06.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: у гості до посла борщу приїде бог м'яса Алік Мкртчян. І прийде він не з порожніми руками, а хто б сумнівався, з м'ясною стравою – бургером з куркою. Євген Клопотенко змінить уявлення про бургер та приготує улюблену страву поета Михайла Семенка! Що любив їсти одіозний футурист? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 6 випуск від 06.05.2023.

6 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 15.04.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 15.04.2023)
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