МастерШеф. Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22.04.2023 дивитися онлайн

31 июля 2023 20:02 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22.04.2023 дивитися онлайн
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 22.04.2023)
Пресслужба каналу СТБ

22 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 11 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 22.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 11 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон: у першому випробуванні судді знову перевірять, наскільки добре учасники знають класику. Все як завжди – під коробками кулінарів чекають картки із назвами страв. Але цього разу учасникам потрібно буде замінити звичні інгредієнти на нетрадиційні страви. Чим більше продуктів замінить учасник, тим більше балів зможе заробити на дегустації. Але для початку страви спробує наосліп Володимир Ярославський, який і визначить, чи схожий результат учасника на оригінал.

А у другому випробуванні кулінари спробують творити історію. Чи зможуть вони вигадати абсолютно нові страви української кухні? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22.04.2023.

11 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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