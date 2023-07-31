МастерШеф. Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22.04.2023 дивитися онлайн

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 22.04.2023)
Пресслужба каналу СТБ
22 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 11 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 22.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться в 11 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон: у першому випробуванні судді знову перевірять, наскільки добре учасники знають класику. Все як завжди – під коробками кулінарів чекають картки із назвами страв. Але цього разу учасникам потрібно буде замінити звичні інгредієнти на нетрадиційні страви. Чим більше продуктів замінить учасник, тим більше балів зможе заробити на дегустації. Але для початку страви спробує наосліп Володимир Ярославський, який і визначить, чи схожий результат учасника на оригінал.
А у другому випробуванні кулінари спробують творити історію. Чи зможуть вони вигадати абсолютно нові страви української кухні? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22.04.2023.