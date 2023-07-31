МастерШеф. Професіонали 4 сезон 11 випуск від 22.04.2023 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 22.04.2023) Пресслужба каналу СТБ

22 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 11 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 22.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.