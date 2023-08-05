Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 випуск від 13.05.2023 дивитися онлайн

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 13.05.2023)
Пресслужба каналу СТБ
13 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 8 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 13.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 8 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: сьогодні почесне звання сушефа Євгена Клопотенка отримає талановита українська актриса театру, кіно та дубляжу Наталка Денисенко. Разом із дослідником української кухні вона спробує українізувати англійську страву – пастуший пиріг. Його інгредієнти дуже схожі на складові традиційної бойківської страви книша. Саме його готуватимуть Наталка та Євген. Бажаєте дізнатися покроковий рецепт бойківського книша з м'ясом? А також, ви чули про львівський сирник, але не знали, як його смачно приготувати? Євген Клопотенко допоможе вам у цьому! Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 випуск від 13.05.2023.