Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 8 випуск від 13.05.2023 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 13.05.2023) Пресслужба каналу СТБ

13 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 8 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 13.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.