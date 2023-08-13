Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 випуск від 27.05.2023 дивитися онлайн

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 27.05.2023)
Пресслужба каналу СТБ
27 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 10 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 27.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 10 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: кухня наповнилась сміхом та п'янким ароматом українських страв, адже сьогоднішнім гостем кулінарного шоу став майстер імпровізації та актор Володимир Шумко. Гуморист затятий шанувальник італійської кухні, тому він допомагав ведучому українізувати різотто. Як із традиційної італійської страви зробити куліш? Також разом із Євгеном Клопотенком та Володимиром Шумко приготуйте один із варіантів українського стріт-фуду – чебурек. Здивовані? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 10 випуск від 27.05.2023.