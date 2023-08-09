МастерШеф. Професіонали 4 сезон 15 випуск від 27.05.2023 дивитися онлайн
27 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 15 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 15 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 27.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Також учасники показуватимуть свій професіоналізм, готуючи з картоплі. Це такий простий продукт, але з нього можна приготувати таку різноманітність страв! Що більше страв з картоплі приготують учасники, то більше балів вони зможуть заробити, а володар найбільшої кількості балів отримає перевагу на битві чорних. Яку? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 15 випуск від 27.05.2023.
15 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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