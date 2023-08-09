МастерШеф. Професіонали 4 сезон 15 випуск від 27.05.2023 дивитися онлайн

27 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 15 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 15 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 27.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 15 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон : на учасників чекають несподівані та дуже прискіпливі гості. Учасниці проєкту Супермама разом зі своїми дітьми оцінюватимуть страви конкурсантів. Немає суворішого судді, ніж вибаглива дитина, яка принципово не їсть ті чи інші продукти! Чи зможуть учасники так замаскувати гречку, броколі та печінку, щоб навіть найприскіпливіші діти нічого не запідозрили?

Також учасники показуватимуть свій професіоналізм, готуючи з картоплі. Це такий простий продукт, але з нього можна приготувати таку різноманітність страв! Що більше страв з картоплі приготують учасники, то більше балів вони зможуть заробити, а володар найбільшої кількості балів отримає перевагу на битві чорних. Яку? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 15 випуск від 27.05.2023.

15 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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