МастерШеф. Професіонали 4 сезон 13 випуск від 13.05.2023 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.05.2023) Пресслужба каналу СТБ

13 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 13 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 13.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.