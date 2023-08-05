МастерШеф. Професіонали 4 сезон 13 випуск від 13.05.2023 дивитися онлайн
13 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 13 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 13.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У другому конкурсі учасники стали гравцями, а вся кухня перетворилася на поле для масштабної настільної гри. А на битві чорних конкурсанти готували сухпайки, які не гірші за американські. Хто впорався з цим завданням найкраще? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 13 випуск від 13.05.2023.
13 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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