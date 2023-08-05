МастерШеф. Професіонали 4 сезон 13 випуск від 13.05.2023 дивитися онлайн

5 августа 2023 13:18 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 13 випуск від 13.05.2023 дивитися онлайн
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.05.2023)
Пресслужба каналу СТБ

13 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 13 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 13.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 13 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон: у першому конкурсі телеведуча Надія Матвєєва виступала у ролі запрошеного експерта. Учасники готували шість різних страв із продуктів різної вартості, а зірка вгадувала, яка страва найдорожча, а яка найдешевша. Судді куштували лише ті страви, які ведуча не вгадала. Кому вдалося успішно замаскувати страви з недорогих продуктів під вишукані кулінарні страви, а хто так захопився маскуванням інгредієнтів, що зовсім забув про смак?

У другому конкурсі учасники стали гравцями, а вся кухня перетворилася на поле для масштабної настільної гри. А на битві чорних конкурсанти готували сухпайки, які не гірші за американські. Хто впорався з цим завданням найкраще? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 13 випуск від 13.05.2023.

13 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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