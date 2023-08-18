Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 13 випуск від 17.06.2023 дивитися онлайн

18 серпня 2023 11:11 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 13 випуск від 17.06.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023)
Пресслужба каналу СТБ

17 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. 13 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком від 17.06.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 13 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: сьогодні кухню Євгена Клопотенка відвідає українська модель, співачка та волонтер Даша Астаф'єва. Вона торкнеться болючої теми, яка не дає жити Євгену, – радянські салати, які є культурним кодом СРСР і які популяризатор української кухні всіма силами намагається викорінити з раціону українців. Даша Астаф'єва допоможе ведучому здійснити м'яку українізацію вінегрету. Як правильно готувати салат? З чого він справді повинен складатися? І у чому його особливість? Ви будете шоковані, почувши відповіді на ці запитання! Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 13 випуск від 17.06.2023.

13 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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