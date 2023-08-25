Фільм Юрик дивитися онлайн від 24.08.2023

24 серпня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла прем'єра фільму Юрик. Воєнну драму Юрик від 24.08.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

День Незалежності України телеглядачі побачили зворушливу воєнну драму «Юрик», засновану на реальній історії 11-річного хлопчика, який, рятуючись з охопленого війною Маріуполя, 15 днів добирався кордону України.

Війна у жахливий спосіб знищила щасливу родину Юрика: батько, дідусь і молодша сестричка загинули під час ворожих обстрілів. Одного дня мама зрозуміла, що у рідному місті Юрику загрожує небезпека бути вивезеним окупантами до росії. Заради сина вона приймає найважче у своєму житті рішення – відірвати від себе дитину, аби він врятувався і мав змогу жити у безпеці у родичів в Естонії. Сама ж залишається в Маріуполі, в підвалі їхнього будинку, доглядати хвору бабусю.

Самотужки, з номером телефону мами на спині, Юрик триматиме свій шлях до рятівного кордону: потягом, автомобілем, з військовими у БТРі, під обстрілами та окупованими містами, знаходячи короткий відпочинок у добрих людей. Дорогою війни його проведе сила любові. І протягом усього шляху він згадуватиме слова мами: «Доки живеш ти – житиму я».

Дивіться онлайн фільм Юрик від 24.08.2023.