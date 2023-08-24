Вибір, свобода і пам’ять: що для зірок серіалу «Зв’язок» означає незалежність

Ексклюзив 24 серпня 2023 09:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Вибір, свобода і пам’ять: що для зірок серіалу «Зв’язок» означає незалежність
Вибір, свобода і пам’ять: що для зірок серіалу «Зв’язок» означає незалежність
Пресслужба Нового каналу

Сьогодні Україна відзначає найголовніше державне свято – День Незалежності.

Читайте такожОлена-Крістіна Лебідь застерігає від афери з купівлею цуценят
Після початку великої війни ми переконалися, що будемо боронити нашу свободу й цінності попри все! Зі святкової нагоди актори серіалу «Зв’язок» поділилися думками, що ж таке для них незалежність.

Незалежність для Тараса Цимбалюка – це свобода

І це поняття не трансформувалося за час війни. Лише в самому слові «незалежність» тепер з’явилася абсолютно інша сила – крізь призму боротьби, яка досі триває. Увесь цей процес складний, глибокий, і ніби по-живому, адже ми проживаємо ці часи.

Актор Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу

Незалежність для Олександр Сугака – це довгий шлях

Для мене це пам’ять і повага до тих, хто віддав усе, аби здобути її. Українці віддавали життя, час і всього себе, аби наша країна стала незалежною. І йдеться не про останні 32 роки. Україна виборювала свою свободу століттями! Тому для мене незалежність – довгий шлях, а не просто факт, який легко відбувся.

Актор Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

Незалежність для Дмитра Вівчарюка – це можливість вибору

Читайте такожЗйомки, улюблений кіт і відпочинок з мамою: зірки серіалів Нового каналу розповіли про улюблені фото
Це передусім вибір і прийняття тих рішень, які я вважаю правильними. Це можливість самому обирати те, що я хочу: як лікуватися, де навчатися, з ким дружити. І за час війни я лише переконався в тому, що в нашого народу величезна внутрішня сила. І ми не такі неосвічені й черстві люди, як ті москалі! В нас є мотивація, вогонь, те, що дає можливість бути могутньою, незалежною і сильною нацією. 

Актор Дмитро Вівчарюк / Пресслужба Нового каналу

Незалежність для Катерини Файн – це поєднання свободи, сили та можливостей

Це невід’ємна частина для повноцінного розвитку держави! Незалежність моєї країни завжди була важливою. Однак не варто забувати про ціну, яку ми платимо за неї.

Акторка Катерина Файн / Пресслужба Нового каналу

Чекайте прем’єру серіалу «Зв’язок» вже цієї осені на Новому каналі!

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

День Незалежності України Новий канал Тарас Цимбалюк Олександр Сугак Звязок серіал Звязок Дмитро Вівчарюк Катерина Файн

Матеріали на тему

BATURA презентувала потужний кліп до Дня Незалежності з героєм України
Новини

BATURA презентувала потужний кліп до Дня Незалежності з героєм України
Полкан 1 сезон: дивитися 15 серію онлайн
Серіали

Полкан 1 сезон: дивитися 15 серію онлайн
Олена-Крістіна Лебідь застерігає від афери з купівлею цуценят
Новини

Олена-Крістіна Лебідь застерігає від афери з купівлею цуценят
Полкан 1 сезон: дивитися 14 серію онлайн
Серіали

Полкан 1 сезон: дивитися 14 серію онлайн
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Анна Буткевич напередодні Дня Незалежності України випустила LIVE-альбом

Анна Буткевич напередодні Дня Незалежності України випустила LIVE-альбом
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023)
Потап і його «Ренесанс»: Україна оживе як Фенікс!

Потап і його «Ренесанс»: Україна оживе як Фенікс!
МастерШеф 12 сезон: 8 цікавих фактів про новий сезон кулінарного проєкту

МастерШеф 12 сезон: 8 цікавих фактів про новий сезон кулінарного проєкту

Популярне відео

Анна Буткевич напередодні Дня Незалежності України випустила LIVE-альбом

Анна Буткевич напередодні Дня Незалежності України випустила LIVE-альбом
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023)
Потап і його «Ренесанс»: Україна оживе як Фенікс!

Потап і його «Ренесанс»: Україна оживе як Фенікс!
«Без обмежень» та ZLATA OGNEVICH представили кліп на пісню «Народжені вільними»

«Без обмежень» та ZLATA OGNEVICH представили кліп на пісню «Народжені вільними»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK