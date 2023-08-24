Вибір, свобода і пам’ять: що для зірок серіалу «Зв’язок» означає незалежність

Сьогодні Україна відзначає найголовніше державне свято – День Незалежності.

Незалежність для Тараса Цимбалюка – це свобода

Після початку великої війни ми переконалися, що будемо боронити нашу свободу й цінності попри все! Зі святкової нагоди актори серіалу «Зв’язок» поділилися думками, що ж таке для них незалежність.

І це поняття не трансформувалося за час війни. Лише в самому слові «незалежність» тепер з’явилася абсолютно інша сила – крізь призму боротьби, яка досі триває. Увесь цей процес складний, глибокий, і ніби по-живому, адже ми проживаємо ці часи.

Актор Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу

Незалежність для Олександр Сугака – це довгий шлях

Для мене це пам’ять і повага до тих, хто віддав усе, аби здобути її. Українці віддавали життя, час і всього себе, аби наша країна стала незалежною. І йдеться не про останні 32 роки. Україна виборювала свою свободу століттями! Тому для мене незалежність – довгий шлях, а не просто факт, який легко відбувся.

Актор Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

Незалежність для Дмитра Вівчарюка – це можливість вибору

Це передусім вибір і прийняття тих рішень, які я вважаю правильними. Це можливість самому обирати те, що я хочу: як лікуватися, де навчатися, з ким дружити. І за час війни я лише переконався в тому, що в нашого народу величезна внутрішня сила. І ми не такі неосвічені й черстві люди, як ті москалі! В нас є мотивація, вогонь, те, що дає можливість бути могутньою, незалежною і сильною нацією.

Актор Дмитро Вівчарюк / Пресслужба Нового каналу

Незалежність для Катерини Файн – це поєднання свободи, сили та можливостей

Це невід’ємна частина для повноцінного розвитку держави! Незалежність моєї країни завжди була важливою. Однак не варто забувати про ціну, яку ми платимо за неї.

Акторка Катерина Файн / Пресслужба Нового каналу

Чекайте прем’єру серіалу «Зв’язок» вже цієї осені на Новому каналі!

Нагадаємо,