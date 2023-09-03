Говорить вся країна 2 сезон випуск від 29.08.2023 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: аби потрапити до студії Говорить вся країна Віталій кілька годин чатував під брамою 1+1 media, іншої можливості домогтися справедливості та зупинити колишню кохану чоловік не бачить. За 15 років шлюбу колишня вичавила із чоловіка всі соки, перетворила на інваліда, а на останок викинула за поріг. Після кількох місяців життя просто неба Віталій опанував себе, знайшов роботу і житло. Тепер він готовий боротися за єдину донечку, з якою колишня забороняє бачитися. Чому насправді щаслива пара перетворилася на лютих ворогів? Від кого переховується Алла та чому ховає дитину від батька? Хто з подружжя найняв кілера? До чого в цій історії бельгієць, бомба та численні заяви до поліції? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 29.08.2023.
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