Супермама 6 сезон 6 випуск від 05.09.2023 дивитися онлайн

9 вересня 2023 12:15 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Супермама 6 сезон 6 випуск від 05.09.2023 дивитися онлайн
Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 6 випуск (ефір від 05.09.2023)
youtube.com/@stbua

5 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск шоу Супермама 6 сезон. 6 випуск проєкту Супермама 6 сезон від 05.09.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту Супермама 6 сезон: другою на цьому тижні іспит із материнства складатиме мама-тигриця Оля. Жінка працює юристом і самостійно опікується 10-річним сином Максимом. Ольга виховує справжнього маленького джентльмена, тому вона прищеплює дитині гарні манери й знання етикету. Оля розповіла, що в їхній родині найголовніше – це здоров’я. Через це загартовування й правильне харчування стоять на першому місці у вихованні Максима. Наскільки слова Олі відповідають дійсності? Які продукти в холодильнику господині вразять суперниць? І що насправді цінується в родині мами-тигриці? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 6 випуск від 05.09.2023.

6 випуск проєкту Супермама 6 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Супермама дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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