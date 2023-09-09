Супермама 6 сезон 6 випуск від 05.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 6 випуску проєкту Супермама 6 сезон: другою на цьому тижні іспит із материнства складатиме мама-тигриця Оля. Жінка працює юристом і самостійно опікується 10-річним сином Максимом. Ольга виховує справжнього маленького джентльмена, тому вона прищеплює дитині гарні манери й знання етикету. Оля розповіла, що в їхній родині найголовніше – це здоров’я. Через це загартовування й правильне харчування стоять на першому місці у вихованні Максима. Наскільки слова Олі відповідають дійсності? Які продукти в холодильнику господині вразять суперниць? І що насправді цінується в родині мами-тигриці? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 6 випуск від 05.09.2023.