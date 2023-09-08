МастерШеф 12 сезон: біографія 20-ки учасників проєкту – знайомимося ближче з кожним із них

26 серпня о 19:00 на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA відбулася прем'єра шоу «МастерШеф 12 сезон», де аматори знову зійшлися на головному кулінарному проєкті країни.

Хто увійшов до 20-ки учасників «МастерШеф 12 сезон»? Хто побореться за перемогу та звання найкращого кулінара-аматора? Дізнайтеся зараз!

Артем Пересков

МастерШеф 12 сезон – Артем Пересков / Пресслужба каналу СТБ

Ольга Рябенко

Вік: 34 рокиМісто: Донецьк, КиївВласник мереж кав’ярень.Артем з дитинства мріяв стати кухарем. Готує з 8 років. Навчався по Джиммі Оліверу. З початку повномасштабної війни зі своїми сусідами готував їжу для військових та цивільних.

МастерШеф 12 сезон – Ольга Рябенко / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 38 років

Місто: Київ

Ольга мама чотирьох дітей. На початку повномасштабного вторгнення переїхала з сім’єю в Чорногорію, але перед участю в проєкті вони повернулися до Києва. Материнство не перешкода для її розвитку, навчалася в кулінарній школі Ольги Мартиновської. Обожнює подорожувати. В кожній країні відвідує автентичні ресторани, навіть якщо вони будуть у «Богом забутому селі Франції».

Ірина Давіденко

МастерШеф 12 сезон – Ірина Давіденко / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 23 роки

Місто: Канів

Іра переїхала жити з Києва у Канів, чим хоче показати молоді, що життя у маленькому містечку повинно існувати. Мріє відкрити в Каневі ресторан автентичної черкаської кухні на новий лад. Називає себе травницею. Ходить у ліс, гори, поля, де збирає трави, з яких робить чаї.

Роман Нестерчук

МастерШеф 12 сезон – Роман Нестерчук / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 33 роки

Місто: Буча

Роман готував з дитинства, любив з бабусею замішувати тісто. В родині всі чоловіки вміють готувати. З 24 лютого 2022 року вирішив активно допомагати ЗСУ, ТрО, а також мирним жителям. Після деокупації Київщини разом із родиною повернувся до Бучі. Виявилося, що росіяни розбомбили їх будинок.

Юлія Марковецька

МастерШеф 12 сезон – Юлія Марковецька / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 38 років

Місто: Рівне

Заміжня, виховує двох дітей. Юлія мала свою чебуречну, яку відкрила на спір. Але через карантин бізнес довелося закрити. Зараз є власницею магазину м’яса. З чоловіком радиться, але остаточне рішення ухвалює самостійно. Обожнює готувати в печі. Каже: «В мене не смачного не буває».

Олександр Козярчук

МастерШеф 12 сезон – Олександр Козярчук / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 24 роки

Місто: Рівне

Сашко навчався у Рівненському коледжі за спеціальністю харчових технологій. Наразі закінчує магістратуру в Полтаві. Грав у КВК, Одеській «Лізі сміху».

Руслан Батильчук

МастерШеф 12 сезон – Руслан Батильчук / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 19 років

Місто: Житомир

В 10 років Руслан вже почав займатись кондитеркою, а в 13 – працював на канікулах в пекарні, де робив торти та тістечка. В 14 років на канікулах працював баристою вдень, а вночі пік торти. В 15 років разом з родичами відкрив свою пекарню, яка пропрацювала 2 роки. Наразі працює завідуючим виробництва в пекарні, де керує штатом у 12 осіб. На початку повномасштабної війни пік хліб для тих, хто цього потребує.

Іван Пєший

МастерШеф 12 сезон – Іван Пєший / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 34 роки

Місто: Київ

Іван працює офіціантом у винному закладі «Vino e Cucina». Обожнює готувати страви італійської кухні, підглядає в кухарів соуси і рецепти, але за робочі поверхні переходити повністю поки боїться. Можливо перемога у проєкті стане поштовхом.

Оксана Шевченко

МастерШеф 12 сезон – Оксана Шевченко / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 56 років

Місто: Харків

Пенсіонер Національної Поліції, підполковник, зараз працює кадровиком в рекрутинговому центрі Нацполіції. Чоловік майор – пенсіонер, дочка старший слідчий в поліції. На початку повномасштабної війни з Харкова не виїздила, бо давала присягу українському народу.

Валерія Матрохіна

МастерШеф 12 сезон – Валерія Матрохіна / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 24 роки

Місто: Луганськ, Харків

Валерія викладала бальні танці для дітей, зараз обожнює займатись стретчингом та танцями на підборах. До повномасштабного вторгнення з подругою займались модельним бізнесом та організацією конкурсів краси. На участь в проєкті надихнула подруга, котра захоплювалась кулінарним талантом Валерії.

Марина Швець

МастерШеф 12 сезон – Марина Швець / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 23 роки

с. Софіївська Борщагівка (Київська область)

Марина навчалася на кухаря. Наразі безробітна. Мала досвід у ресторанному бізнесі – відкривала кав’ярню разом із подругою.

Ілля Харламов

МастерШеф 12 сезон – Ілля Харламов / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 40 років

Місто: Київ

Одружений. Має доньку. Ілля власник магазину китайського чаю та чайного простору. Блогер-кулінар, в TikTok має аудиторію в 228 тисяч. Проєкт «МастерШеф» для нього – це не перший виклик самому собі. Адже чоловік схуд на 100+ кг за 20 місяців.

Тетяна Штайнбрунн

МастерШеф 12 сезон – Тетяна Штайнбрунн / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 41 рік

Місто: Віссембург (Франція)

Власниця ресторану ельзаської кухні у Франції, де живе останні шість років. Познайомилась з чоловіком на сайті знайомств, де спілкувалися за допомогою перекладача. Зараз прагне довести чоловікові, що вона не просто може мити, прибирати у їх закладі, а керувати виробничими процесами. Коли почалася війна, Тетяна приймала біженців з України, а ресторан годував їх безкоштовно.

Вікторія Науменко

МастерШеф 12 сезон – Вікторія Науменко / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 32 роки

Місто: Вінниця

Вікторія заміжня, має двох дітей. Зараз в декреті. Переможниця чемпіонату України по сумо. Мала їхати на чемпіонат Європи, але не поїхала, бо завагітніла. Обожнює випікати десерти, виготовляє солодощі на замовлення. Тато та чоловік проти того, щоб вона займалася тортами.

Петро Федюшко

МастерШеф 12 сезон – Петро Федюшко / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 22 роки

Місто: Рівне

Петро працює в банківській сфері аналітиком бізнесу, консультує бізнес-клієнтів, проводить фінансово-економічний аналіз. Любить спорт, підтримувати фізичну форму. Найбільше хобі – це смачно поїсти та смачно приготувати. Від участі в «МастерШеф» хоче отримати досвід для відкриття власного закладу.

Микола Петровський

МастерШеф 12 сезон – Микола Петровський / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 27 років

Місто: Львів

Микола народився у Львові, згодом переїхав до Києва. У Львові працював офіціантом. Обожнював цю роботу за спілкування з людьми. В дитинстві бабуся навчала його готувати. Тож це найтепліші спогади з дитинства. Мріє про свій ресторан з відкритою кухнею, де приготування буде частиною перформансу.

Дмитро Давиденко

МастерШеф 12 сезон – Дмитро Давиденко / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 41 рік

Місто: Сієтл (США)

Останні 7 років жив у США. Бізнесмен, діяльність якого пов’язана з рітейлом. Коли почалася війна, одразу купив квиток та приїхав в Україну. Відкрив волонтерський центр. За 4 місяці допоміг 890 біженцям. Любові до кулінарії завдячує «МайстерШеф». Він не любив готувати, але, побачивши перші випуски перших сезонів, почав.

Ганна Скачко

МастерШеф 12 сезон – Ганна Скачко / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 41 рік

Місто: Одеса

Волонтер. Є організатором клубу «Холостяк», де збираються пари на вечори, екскурсії, посиденьки біля моря та гри на гітарі.

Мирослава Пекарюк

МастерШеф 12 сезон – Мирослава Пекарюк / Пресслужба каналу СТБ

Село: Ділове, Закарпаття

Мирослава обожнює готувати м’ясо та салати, поєднувати цікаві смаки. Вся родина та подруги її підтримують. З другом веде кулінарний TikTok. Мріє в майбутньому випустити свою книгу та ділитись крутими рецептами.

Катерина Радченко

МастерШеф 12 сезон – Катерина Радченко / Пресслужба каналу СТБ

Вік: 26 років

Місто: Бердянськ, Дрогобичі

Закінчила курси нумеролога-таролога. Розкинула карти та побачила, що незабаром чекають великі зміни у житті. На кухні працює з 16 років. Коли почалась війна, жили з родиною 26 осіб в 3-х кімнатній квартирі. На таку велику сім’ю за день йшов мішок картоплі.

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