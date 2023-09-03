МастерШеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023 дивитися онлайн
2 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 2 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 02.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Також учасники показали, як добре вони знають українську кухню. Вони дегустували традиційні страви, перетерті до пюре, готували сирники за рецептом Володимира Ярославського і дивували суддів своїми кулінарними вміннями. Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023.
2 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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