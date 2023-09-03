МастерШеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023 дивитися онлайн

3 вересня 2023 11:55 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023 дивитися онлайн
МастерШеф 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 02.09.2023)
Пресслужба каналу СТБ

2 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 2 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 02.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: справжня боротьба за місце на проєкті розпочалася. Учасники повинні показати себе з кращого боку, щоб заслужити заповітне місце у двадцятці. Цей випуск принесе вам і несподівані сюрпризи також. Хто з учасників залишив проєкт із особистих причин? А хто порушив правила конкурсу та поплатився за це?

Також учасники показали, як добре вони знають українську кухню. Вони дегустували традиційні страви, перетерті до пюре, готували сирники за рецептом Володимира Ярославського і дивували суддів своїми кулінарними вміннями. Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023.

2 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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