МастерШеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

МастерШеф 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 02.09.2023) Пресслужба каналу СТБ

2 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 2 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 02.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.