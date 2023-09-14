Супермама 6 сезон 8 випуск від 07.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 8 випуску проєкту Супермама 6 сезон: останньою на цьому тижні іспит із материнства складатиме демократична мама Аліса. Вона працює стилісткою й обстоює свободу дій та емоцій своєї трирічної дочки Ніколь. Аліса ні в чому не обмежує дитину, дозволяє їй істерити й робити все, що заманеться. Водночас завжди знаходиться поруч із Ніколь і підтримує її. Такий метод виховання шокував мамконтроль. Невже Аліса посадила дочку собі на шию через власні лінощі? Як на життєві принципи демократичної мами відреагує Дмитро Карпачов? І чому для Аліси настільки важлива самореалізація? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 8 випуск від 07.09.2023.