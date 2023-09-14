Говорить вся країна 2 сезон випуск від 11.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: гучний скандал у Чернігові! З рахунків одинадцяти ОСББ зникло близько трьох мільйонів гривень. Голова ОСББ стверджує, що в усьому винна бухгалтерка, адже саме в неї був доступ до всіх рахунків. Куди зникли ці гроші? До чого тут хворий хлопчик? Та якими врешті-решт будуть результати детектора брехні? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 11.09.2023.
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