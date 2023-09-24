Говорить вся країна 2 сезон випуск від 14.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: ця трагедія сталася на Київщині. 7-річна Ілона загинула у палаючому будинку. Вітчим дівчинки отримав безліч опіків, він виніс із полум'я 5 дітей, а падчерку не врятував. Випадковість чи злочин вітчима? Хто понесе покарання за смерть дитини? Ексклюзивні факти цієї резонансної історії тільки в ток-шоу Говорить вся країна. Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 14.09.2023.
Новий випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Всі випуски ток-шоу Говорить вся країна дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.