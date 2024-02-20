Говорить вся країна випуск від 19.02.2024 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: мережею швидко облетіло відео бійки в студенському гуртожитку на Львівщині. Саме про це сьогодні поговоримо. Скільки тривала ця дідівщина – невідомо. Імовірно, що серед дівчат таке також могло бути. Як керівництво навчального закладу прокоментує цю ситуацію? Чи знали вони про це та дозволяли? І скільки років тривали такі знущання? Дивіться онлайн Говорить вся країна новий сезон випуск від 19.02.2024.
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