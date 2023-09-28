Говорить вся країна 2 сезон випуск від 19.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія про українку Валентину, в якої начебто безпідставно вилучили доньку, продовжується! Адвокатка Наталя, яка представляє інтереси українців у європейських судах, стверджує, що жінок не позбавляли материнських прав, просто вони невірно трактують німецькі закони. Як зрештою цю ситуацію прокоментують працівники Німеччини? Чи вдасться повернути матері дитину? Паралельно з цим розповімо, які ще жахіття трапляються з українськими батьками за кордоном. І як захистити дітей, які через війну опинилися в чужій країні? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 19.09.2023.
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