Говорить вся країна випуск від 21.02.2024 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: за пів року після похорону брата захисника Валерія, в житті його родини з'явилася невідома нікому дівчина. Вона заявила про те, що народила сина від полеглого героя і запропонувала оформити на себе виплату в 15 мільйонів. Після цієї звістки родичі чоловіка в сумнівах, а чи не намагається дівчина надурити державу та спаплюжити пам'ять воїна. Хто з родини захисника імовірно скоїв державну зраду? Та чи дійсно новонароджений хлопчик є сином героя? Дивіться онлайн Говорить вся країна новий сезон випуск від 21.02.2024.
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