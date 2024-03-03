Говорить вся країна випуск від 21.02.2024 дивитися онлайн

3 березня 2024 12:31 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна випуск від 21.02.2024 дивитися онлайн
Говорить вся країна: дивитися випуск онлайн (ефір від 21.02.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна

21 лютого на 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов новий випуск ток-шоу Говорить вся країна 2024. Новий випуск Говорить вся країна від 21.02.2024 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: за пів року після похорону брата захисника Валерія, в житті його родини з'явилася невідома нікому дівчина. Вона заявила про те, що народила сина від полеглого героя і запропонувала оформити на себе виплату в 15 мільйонів. Після цієї звістки родичі чоловіка в сумнівах, а чи не намагається дівчина надурити державу та спаплюжити пам'ять воїна. Хто з родини захисника імовірно скоїв державну зраду? Та чи дійсно новонароджений хлопчик є сином героя? Дивіться онлайн Говорить вся країна новий сезон випуск від 21.02.2024.

Новий випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить вся країна дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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