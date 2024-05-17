ДНК. Свої 3 сезон 10 випуск від 05.05.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 10 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: три різні історії, але однаково болючі. Військовослужбовець Олександр звернувся до проєкту ДНК. Свої, щоб віднайти батька, якого ніколи не бачив. Мати ображена на біологічного батька за те, що той ще перед народженням відмовився від дитини, і тому відмовляється щось повідомляти сину. Інша історія також військовослужбовця Віталія, який прагне знайти двоюрідну сестру та возз’єднати її з матір’ю, яка не бачила дочку 20 років. А громадський активіст Ярослав хоче знайти могилу свого дідуся упівця, який був закатований НКВС. Чи зможе проєкт розгадати багатолітні таємниці? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 10 випуск від 05.05.2024.
10 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.