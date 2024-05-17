ДНК. Свої 3 сезон 10 випуск від 05.05.2024 дивитися онлайн

17 травня 2024 18:02 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 3 сезон 10 випуск від 05.05.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 05.05.2024)
youtube.com/@Telekanal_STB

5 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон. 10 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон від 05.05.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: три різні історії, але однаково болючі. Військовослужбовець Олександр звернувся до проєкту ДНК. Свої, щоб віднайти батька, якого ніколи не бачив. Мати ображена на біологічного батька за те, що той ще перед народженням відмовився від дитини, і тому відмовляється щось повідомляти сину. Інша історія також військовослужбовця Віталія, який прагне знайти двоюрідну сестру та возз’єднати її з матір’ю, яка не бачила дочку 20 років. А громадський активіст Ярослав хоче знайти могилу свого дідуся упівця, який був закатований НКВС. Чи зможе проєкт розгадати багатолітні таємниці? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 10 випуск від 05.05.2024.

10 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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