ДНК. Свої 3 сезон 9 випуск від 28.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 9 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: Мар’яна та Олена – жінки з різних куточків України, але майже з однаковою історією. Обидві не знають, де зараз їхні чоловіки. Анатолій, Андрій та Олена служили в 36-й механізованій окремій бригаді морської піхоти. Останні разом були в полоні, з якого жінка змогла вибратися, а доля Анатолія невідома. Мар’яна розповіла, що вже близько двох років немає зв’язку з чоловіком. Їхній син Захарчик кожного дня чекає на батька та постійно за нього запитує. Серце дівчини не витримує. Чи зможе команда проєкту допомогти жінкам? Яка їхня доля? Для кого буде відкрито конверт із результатами ДНК? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 9 випуск від 28.04.2024.
9 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.