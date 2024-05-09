ДНК. Свої 3 сезон 9 випуск від 28.04.2024 дивитися онлайн

9 травня 2024 17:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 3 сезон 9 випуск від 28.04.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 28.04.2024)
youtube.com/@Telekanal_STB

28 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон. 9 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон від 28.04.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту ДНК. Свої 3 сезон: Мар’яна та Олена – жінки з різних куточків України, але майже з однаковою історією. Обидві не знають, де зараз їхні чоловіки. Анатолій, Андрій та Олена служили в 36-й механізованій окремій бригаді морської піхоти. Останні разом були в полоні, з якого жінка змогла вибратися, а доля Анатолія невідома. Мар’яна розповіла, що вже близько двох років немає зв’язку з чоловіком. Їхній син Захарчик кожного дня чекає на батька та постійно за нього запитує. Серце дівчини не витримує. Чи зможе команда проєкту допомогти жінкам? Яка їхня доля? Для кого буде відкрито конверт із результатами ДНК? Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 3 сезон 9 випуск від 28.04.2024.

9 випуск проєкту ДНК. Свої 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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