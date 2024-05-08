Прокинься з Ектором 3 сезон 5 випуск від 27.04.2024 дивитися онлайн

8 травня 2024 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 3 сезон 5 випуск від 27.04.2024 дивитися онлайн
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 27.04.2024)
Пресслужба каналу СТБ

27 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск 3 сезону шоу Прокинься з Ектором. 5 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон від 27.04.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: до шефа завітала суперфіналістка шоу МастерШеф 12 сезон Ольга Рябенко, яка хоче дізнатися, що смачненького можна приготувати з нуту. Ектор-Хіменес Браво розкриє секрети бобових і покаже рецепти пряного супу з турецьким горохом, а також ароматних і хрустких врапів із нутом і куркою. Готові розширювати кулінарні горизонти? Тоді швидше беріть записники та записуйте нові рецепти. Ольга Рябенко ще під час кастингу вразила Ектора тим, що гармонійно поєднує материнство та кулінарію. Щоранку вона готує різні сніданки для чоловіка та чотирьох дітей. Саме тому кулінарний наставник кинув їй особливий виклик: приготувати чотири різні яєчні сніданки для дітей усього за 15 хвилин. Чим Ольга вразить шефа? Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 5 випуск від 27.04.2024.

5 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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