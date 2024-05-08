Прокинься з Ектором 3 сезон 5 випуск від 27.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 5 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: до шефа завітала суперфіналістка шоу МастерШеф 12 сезон Ольга Рябенко, яка хоче дізнатися, що смачненького можна приготувати з нуту. Ектор-Хіменес Браво розкриє секрети бобових і покаже рецепти пряного супу з турецьким горохом, а також ароматних і хрустких врапів із нутом і куркою. Готові розширювати кулінарні горизонти? Тоді швидше беріть записники та записуйте нові рецепти. Ольга Рябенко ще під час кастингу вразила Ектора тим, що гармонійно поєднує материнство та кулінарію. Щоранку вона готує різні сніданки для чоловіка та чотирьох дітей. Саме тому кулінарний наставник кинув їй особливий виклик: приготувати чотири різні яєчні сніданки для дітей усього за 15 хвилин. Чим Ольга вразить шефа? Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 5 випуск від 27.04.2024.