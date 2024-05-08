Поле 8 випуск від 25.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 8 випуску квіз-шоу Поле 2024: гравці змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожен представляє різні категорії. Учасник кидає виклик сусідньому супернику в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної категорії. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе все поле, виграє великий грошовий приз. Окрім відповідей на питання з вікторини учасники розповідатимуть власні історії з життя, про здобутки та мрії. Цього разу ви побачите епічну гру між вантажником Олегом і мамою в декреті Оленою, яка справила неймовірне враження на всіх учасників Поля. Як гравці швидко одне за одним називали слова англійською, так і переможець отримав свої лаври ледь за секунду до поразки! І не зупинився й пішов підкорювати поле далі! Дивіться, чим закінчиться гра з Катериною в категорії Відомі футболісти, яка зараз має найбільшу кількість клітинок. Чи з’явиться на полі монополіст? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 8 випуск від 25.04.2024.
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