Поле 8 випуск від 25.04.2024 дивитися онлайн

8 травня 2024 17:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Поле 8 випуск від 25.04.2024 дивитися онлайн
Поле: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 25.04.2024)
instagram.com/fimakonst

25 квітня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск квіз-шоу Поле 2024. 8 випуск квіз-шоу Поле від 25.04.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожХто знає: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 23.04.2024)
Дивіться у 8 випуску квіз-шоу Поле 2024: гравці змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожен представляє різні категорії. Учасник кидає виклик сусідньому супернику в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної категорії. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе все поле, виграє великий грошовий приз. Окрім відповідей на питання з вікторини учасники розповідатимуть власні історії з життя, про здобутки та мрії. Цього разу ви побачите епічну гру між вантажником Олегом і мамою в декреті Оленою, яка справила неймовірне враження на всіх учасників Поля. Як гравці швидко одне за одним називали слова англійською, так і переможець отримав свої лаври ледь за секунду до поразки! І не зупинився й пішов підкорювати поле далі! Дивіться, чим закінчиться гра з Катериною в категорії Відомі футболісти, яка зараз має найбільшу кількість клітинок. Чи з’явиться на полі монополіст? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 8 випуск від 25.04.2024.

8 випуск квіз-шоу Поле 2024 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу телешоу онлайн відео Фіма Константиновський Поле телешоу 2024

Матеріали на тему

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 27.04.2024)
Телешоу

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 27.04.2024)
Новонароджений син учасниці «Від пацанки до панянки» Влади Роговенко опинився в реанімації
Новини

Новонароджений син учасниці «Від пацанки до панянки» Влади Роговенко опинився в реанімації
Богдан Шелудяк розповів, як Друга світова війна вплинула на його родину
Новини

Богдан Шелудяк розповів, як Друга світова війна вплинула на його родину
Даша Квіткова та Назар Задніпровський у дубляжі мультфільму «Уявні друзі»
Новини

Даша Квіткова та Назар Задніпровський у дубляжі мультфільму «Уявні друзі»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 04.05.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 04.05.2024)
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 13 випуску від 04.05.2024

МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 13 випуску від 04.05.2024
Пісня мого життя: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 21.04.2024)

Пісня мого життя: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 21.04.2024)
«ДНК. Свої» допоміг одинокій матері дізнатися долю коханого, який пішов на війну і зник

«ДНК. Свої» допоміг одинокій матері дізнатися долю коханого, який пішов на війну і зник

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 04.05.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 04.05.2024)
Пісня мого життя: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 21.04.2024)

Пісня мого життя: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 21.04.2024)
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 20.04.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 20.04.2024)
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 21.04.2024)

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 21.04.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK