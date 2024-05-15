Прокинься з Ектором 3 сезон 6 випуск від 04.05.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 6 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: зірка страв цього випуску – селера, яку, на жаль, досить рідко вибирають на поличках магазину. Учасниця шоу МастерШеф Наталія Петрик, яка завітала до шефа, зауважила, що не знає, яку смачну страву можна вигадати із селерою. Саме тому Ектор поділиться з вами новими рецептами лазаньї та ньокі, в яких замінить картоплю й тісто пікантним коренем селери! Заінтриговані? Готові побачити дивовижні страви, які складуть гідну конкуренцію італійській класиці? Тоді хутчіш беріть кулінарні нотатники, записуйте авторські рецепти! Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 6 випуск від 04.05.2024.