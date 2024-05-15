Прокинься з Ектором 3 сезон 6 випуск від 04.05.2024 дивитися онлайн

15 травня 2024 20:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 3 сезон 6 випуск від 04.05.2024 дивитися онлайн
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 04.05.2024)
Пресслужба каналу СТБ

4 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск 3 сезону шоу Прокинься з Ектором. 6 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон від 04.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон: зірка страв цього випуску – селера, яку, на жаль, досить рідко вибирають на поличках магазину. Учасниця шоу МастерШеф Наталія Петрик, яка завітала до шефа, зауважила, що не знає, яку смачну страву можна вигадати із селерою. Саме тому Ектор поділиться з вами новими рецептами лазаньї та ньокі, в яких замінить картоплю й тісто пікантним коренем селери! Заінтриговані? Готові побачити дивовижні страви, які складуть гідну конкуренцію італійській класиці? Тоді хутчіш беріть кулінарні нотатники, записуйте авторські рецепти! Дивіться онлайн Прокинься з Ектором 3 сезон 6 випуск від 04.05.2024.

6 випуск проєкту Прокинься з Ектором 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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