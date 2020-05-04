Иракли Макацария о реалити Холостяк-10, решениях Макса, общении с Анетти и личной жизни
Каждую пятницу в 22:00 на официальной страничке проекта СТБ «Холостяк» в Instagram выходит онлайн пост-шоу с Григорием Решетником.
О 10 сезоне и Холостяке
Хочу в целом поздравить канал СТБ и телезрителей с юбилейным 10 сезоном реалити «Холостяк». Это говорит о том, что народ любит проект. Я безумно рад, что этот сезон сейчас проходит очень успешно. Макс – позитивный Холостяк. Увидев его первый раз, я отметил его светлую энергетику. Мне очень импонирует, как он общается с девушками. Считаю, что 10 сезон действительно очень красивый и интересный. Страсти накаляются, осталось совсем мало участниц. Не завидую, конечно, Максу сейчас…
О поступках Холостяка и участницах
Конечно, я понимаю и девушек. Не говорю, что им легко. Между ними есть определенная конкуренция и, возможно, некоторые недолюбливают друг друга. В основном так и происходит, это нормально. Ведь их объединяет одно желание – построить отношения с Максом.
О Церемониях роз и выборе Холостяка
Церемония роз – это самый эмоционально накаленный момент как для Холостяка, так и для девушек. У Макса есть одна неделя, чтобы принять решение и попрощаться с кем-то из участниц. Этого времени вполне достаточно. Провожая девушку, это не значит, что у Холостяка нет симпатии к ней, но, вероятно, к другой участнице у него чувства гораздо сильнее. Хочу пожелать Максу, чтобы он слушал себя, свои внутренние ощущения – насколько ему комфортно с той или иной девушкой. Думаю, он все делает хорошо и правильно.
Пожелание Максу
Об общении с Анетти и личной жизни
Несмотря на то, что прямой эфир смотрела Анетти, которой Иракли передал привет, экс-Холостяк признался, что с девушкой они не общаются. Вместе с этим, мужчина добавил, что его сердце в данный момент свободно.
Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» каждую пятницу в 19:00 на СТБ.
Напомним,