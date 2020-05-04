Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 12 выпуске от 04.05.2020
Реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-4» покинула бывшая «супермодель».
Долгое время я употребляла наркотики, – призналась в начале проекта девушка. – Потом взялась продавать их. Но когда меня начали узнавать, пришлось «барыжить» одеждой. С понедельника по пятницу хожу на секонды, скупаю там вещи, чтобы потом перепродать.
Я сделала много выводов, – призналась Владислава Роговенко. – Многое изменила в себе. И к прошлой жизни возвращаться не собираюсь. Знаю, что мне теперь делать.
Владислава сможет удержать свои результаты, – убеждена директор Татьяна Мокриди. – На проекте она научилась думать и анализировать.
На этом этапе Влада уже взяла для себя все важное, – согласилась Екатерина Виноградова, заместитель директора Школы леди в «Від пацанки до панянки» (Новый канал). – Теперь только за ней выбор, пользоваться этими знаниями в повседневной жизни или нет.
Напомним, впервые попрощаться с Владой хотели еще на восьмой неделе. Но тогда от поездки домой ее спасла Ирина Зайцева – еще один заместитель директора Школы леди. Преподаватель применила к Владиславе свое право вето, подарив таким образом еще месяц на «Від пацанки до панянки».
Как сложилась жизнь Владиславы Роговенко после Школы леди? Смотрите в финале реалити «Від пацанки до панянки». А новые выпуски – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!
Напомним,