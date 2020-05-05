Від пацанки до панянки-4: участницы разных сезонов высказались друг о друге

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Что происходит с девушками после окончания проекта «Від пацанки до панянки»? Этим вопросом задаются не только телезрители, но и сами участницы реалити.

Новый канал решил ответить на него и столкнул лбами бывалых и новеньких «пацанок» . Так сказать, для обмена опытом.

Сразу шесть девушек вернулись в Школу леди: Дина #НЛО Абу Зейтер, Таня #Халк Коцюба, Ася #Цаца Елизарова, Галя #Клеопатра Полудневич, Саша #Чубрик Гойник и Ира #Лида Слюнько. «Пацанки» четвертого сезона не очень обрадовались такому сотрудничеству.

Из них леди, как собаки в пледе, – говорит Юля #Бандитка Чигринец. – Натуральные старперы, у которых уже хребет хрустит, а они с нами хотят тягаться. Лида мне не понравилась. У нее вообще рот не закрывается. Мы думали, Роговенко много говорит, но та ее переплюнула. А Галя хвастается: кофейню открыла. Купила халупку, где раньше пиво продавали, и открыла кафе. Это что вообще за бизнес?

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020) / пресс-служба Нового канала

Бывалые взаимно невзлюбили соперниц.

Когда увидела Вику (Алехину – прим. ред.), первая мысль: это маленький мальчик, – признается Галя Полудневич. – Думала, ей лет 14. Оказалось, что эта «шкварка» мелкая – президент Школы леди. Ее точно выбрали из жалости. А когда представилась Женя Мазур, меня аж передернуло. У деда моего, царствие ему небесное, голос мягче был, чем у нее. Сразу поняла, с этой «тумбой армейской» лучше не нарываться.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020) / пресс-служба Нового канала

Очень впечатлила #Батюшка и Асю Елизарову.

Она смотрела таким пронизывающим взглядом, казалось, душу сканирует, – вспоминает экс-«пацанка». – Я так ее испугалась. Встретила бы на улице, подумала, что она маньяк.

Хорошо, что бывалые и новенькие встретились в безопасных условиях, под присмотром охраны Школы леди. Знакомство закончилось словесными баталиями. Хотя такой «коктейль» характеров мог спокойно породить драку.

Какие еще испытания ждут девушек – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,