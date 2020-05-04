Від пацанки до панянки-4: дворецкий Школы леди прервал молчание и рассказал правду о проекте
Эксклюзив 4 мая 2020 23:00
Від пацанки до панянки 4 сезон: дворецкий Школы леди
пресс-служба Нового канала
Алексей Свинторжицкий признался, что для него значит реалити.
«Від пацанки до панянки-4» (Новый канал) сопровождает еще один человек – дворецкий. Все сезоны он выполнял роль охранника, лишь наблюдая за девушками. В четвертом же не только заговорил, но и стал проводить испытания для «пацанок», а также всячески помогать им меняться.Алексей считает, что в проект попал не случайно.
Прошло 11 недель в Школе леди. Все это время я молчал в соцсетях, чтобы не разрушить ту магию, которая происходила на проекте, – поделился в Instagram дворецкий. – Лично для меня это был не просто телевизионный проект, а целая жизнь: со взлетами и падениями, с приятными сюрпризами и разочарованиями.
Від пацанки до панянки 4 сезон: дворецкий Школы леди Алексей Свинторжицкий / пресс-служба Нового канала
Видимо, это была судьба, – признается мужчина. – Я искал дело, которое бы меня захватило, и оно само меня нашло. В первый же день, когда встретился с девушками, понял, что это вызов. Я увидел их дерзкими и не совсем трезвыми. Но заметил и то, что не передают камеры, – боль в их глазах. Крик о помощи, который звучал внутри каждой. Часто спрашивают: что значит для меня этот проект? Зачем он мне? (в обычной жизни Алексей – исполнительный директор одной иностранной компании – прим. ред.) У меня нет на это ответа. Могу сказать лишь одно: все, что я увидел за эти 15 недель, вернуло веру в то, что мир может перевернуть каждый человек. Ведь не только мы учили девушек быть настоящими леди, они учили нас чувствовать и верить.
Читайте такжеХолостяк-10: Кристина призналась, действительно ли она состояла в отношениях, когда шла на проектДворецкий покорил сердца всех участниц реалити. Они дали ему особое прозвище – Питер Пен. И едва он появлялся на горизонте, «пацанки» из «боевых машин» превращались в кокеток-хохотушек. А вот как складывались отношения между девушками и Алексеем на проекте – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки-4» на Новом канале.
Напомним,