Участница Топ-модели по-украински кардинально сменила имидж

Модель перекрасила волосы в новый цвет: что же толкнуло ее на перемены?

Во время съемок третьего сезона «Топ-модели по-украински» Новый канал преобразил Настю Рудую. Эксперты утверждали, что сам Бог велел ей стать рыжей, поэтому перекрасили девушку при первой же возможности. И вот, спустя год, Настя решилась на новый эксперимент. Теперь она – блондинка!

Рыжий – это не только цвет волос, это состояние души. Когда меня покрасили на перевоплощении, я сразу же почувствовала, что изменилась – стала более жесткой, уверенной в себе, жгучей fashion-дивой. Образ говорил сам за себя. Уйти из рыжего в блонд я решила для того, чтобы не затирать этот образ до дыр,

– объяснила девушка.

Участница Топ-модели по-украински Настя Рудая / instagram.com/____rudi_____

По словам модели, из рыжеволосого образа она уже выжала все на фото- и видеосъемках.

Кажется, что я делала с этим цветом волос вообще все! Но сейчас захотелось чего-то нового, свежего, весеннего. Новых идей и вдохновения, – говорит Рудая. – Когда-то я мечтала покраситься в рыжую и блондинку. Рыжую мечту уже исполнила, а теперь наступило время второй. Новые времена – новые цвета волос!

Участница Топ-модели по-украински Настя Рудая / instagram.com/____rudi_____

Сменив цвет, Настя не стала сидеть без дела и тут же приступила к фотосессиям. Как вам новый образ модели?

Напомним,