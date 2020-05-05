Участница Топ-модели по-украински шокировала рассказом об операции по вживлению грудных имплантов

5 мая 2020 09:30 Александр Кива
Участница Топ-модели по-украински шокировала рассказом об операции по вживлению грудных имплантов
Экс-участница Топ-модели по-украински шокировала рассказом об операции по вживлению грудных имплантов

Модель рассказала об операции по вживлению грудных имплантов, а Соня Плакидюк и Алла Костромичева вспомнили, как они сами в юности с нетерпением ждали, когда же вырастет грудь

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Героиней четвертого выпуска бесконтактного шоу «Эксперты на карантине» стала участница первого сезона «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Софи Беридзе. Глядя сегодня на утонченную девушку мало кто вспомнит, что она – трансгендерная модель. На самом деле Софи уже несколько лет уверенно идет к мечте, работает над своей внешностью, а недавно шагнула еще она одну ступень выше – сделала грудь.

Модель призналась, что сама не ожидала, сколько эмоций у нее вызовет эта операция:

– У меня было за один раз сделано 10 операций на лице. И что? Я просыпалась после наркоза и никакого особенного настроения не ощущала, – поделилась Софи. – Сделала и сделала! Грудь я не очень-то и хотела делать, просто решила, что надо. Но когда проснулась после этой операции, еле-еле от наркоза подняла руку, потрогала грудь и поняла, что она у меня есть, я начала рыдать! До сих пор не понимаю, почему и какой триггер был задет, но я реально начала плакать. Сейчас все хорошо, все зажило.

Соня Плакидюк со знанием дела поинтересовалась, как Софи теперь спится на животе.

– Вообще невозможно так спать, – рассмеялась модель. – Я обычно сплю на спине, в позе фараона, так себя приучила, чтобы морщин не было ближе к 50-ти. Поначалу было немного непривычно, но уже нормально. Размер у меня небольшой, 1,5, мне очень нравится.

– Думаю, это такой праздник для любой девочки – появление груди, – улыбается Соня Плакидюк. – Я помню, когда появилась моя, она у меня выросла за одну ночь, я не могла прийти в себя от счастья!

– Я тоже хорошо помню этот день! – со смехом вспоминает ведущая Нового канала Алла Костромичева. – Так его ждала, что если бы знала дату, отмечала бы ее как второй день рождения!

Напомним,

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